Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 họp mặt ngày truyền thống

Tại buổi họp mặt, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 Trình Tự Kha ôn lại lịch sử hình thành, những trận đánh nổi tiếng, chiến công hào hùng của trung đoàn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, cũng như bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia.

Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 Trình Tự Kha phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: CẨM TUYẾT

Những năm qua, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, trực tiếp là Hội Cựu chiến binh TPHCM, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 5, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM (HTGĐLS), Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho các cựu chiến binh, tri ân những người đã đóng góp máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài việc duy trì các hoạt động truyền thống, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 cũng đã kết hợp cùng Hội HTGĐLS TPHCM giúp các gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt, thông tin liệt sĩ, thăm hỏi, giúp đỡ những thương binh nặng, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Thế Tuyển, Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam, Chủ tịch Hội HTGĐLS TPHCM đề nghị Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 cần tiếp tục kiện toàn tổ chức tập trung cho nhiệm vụ tìm kiếm thông tin liệt sĩ và hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê; tập hợp nguồn lực xã hội, góp phần chăm lo thương binh, đặc biệt là thương binh nặng.

Đại tá Trần Thế Tuyển phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: CẨM TUYẾT

Bên cạnh đó, phối hợp các tổ chức thành viên của Hội và các địa phương hoàn thành một số dự án tri ân đồng đội như Bia ghi công - tưởng nhớ liệt sĩ tại huyện Tân An (tỉnh Long An), huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước)...; tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền, bộ đội biên phòng Long An, cấp ủy chính quyền huyện Vĩnh Hưng hoàn thành các hạng mục phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt…

Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 tri ân các cựu chiến binh. Ảnh: CẨM TUYẾT

Dịp này, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 đã tặng quà tri ân các cựu chiến binh đoàn A1 và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

CẨM TUYẾT