Bản tin 17 giờ 18-1: Phân luồng giao thông cho Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Podcast bản tin 17 giờ 18-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hà Nội sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của đất nước; Phân luồng giao thông cho Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng; Các làng hoa TPHCM “hóng” thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Gần nửa mặt đường ven kênh Tàu Hủ bất ngờ sụp xuống, sâu khoảng 5m; Hoa cà phê trắng muốt giữa Tây Nguyên bạt ngàn; Cháy xe tải trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

THANH CHIÊU

