Podcast tin trưa 15-1: Ven biển Đông Nam bộ sắp có 3 đợt triều cường

Podcast tin trưa 15-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, nhiều nơi có sương mù; Ven biển Đông Nam bộ sắp có 3 đợt triều cường; Giá vàng miếng SJC rời khỏi mốc 163 triệu đồng/lượng; Nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên đã ra đầu thú; Nhận hối lộ gần 44 tỷ đồng, Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong lĩnh 20 năm tù; Vụ án sữa giả: Tổng Giám đốc Công ty Z Holding lãnh 30 năm tù.