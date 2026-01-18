Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 18-1: Ngựa Thơ, Ngựa Ca, Ngựa Vũ, làng gốm Lái Thiêu có đủ

SGGPO

Podcast bản tin trưa 18-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM dồn sức giải ngân đầu tư công năm 2026; Độc đáo bộ sưu tập ngựa gốm "3 thế hệ"; Linh vật Bạch Mã chào Xuân Bính Ngọ lộ diện ở đồi Chuông Gió; Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Tây Ninh đặt ở đâu?; Nhân sự mới tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; Xử lý hai xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Vụ án chấn động Tin tức an ninh hình sự Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin nóng An ninh trật tự đầu tư công tphcm giải ngân đầu tư công linh vật 2026 ngựa xuân bính ngọ 2026 linh vật ngựa xuân bính ngọ công trình trọng điểm nút giao an phú metro số 2 nhân sự mới bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn