Podcast bản tin trưa 18-1: Ngựa Thơ, Ngựa Ca, Ngựa Vũ, làng gốm Lái Thiêu có đủ

Podcast bản tin trưa 18-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM dồn sức giải ngân đầu tư công năm 2026; Độc đáo bộ sưu tập ngựa gốm "3 thế hệ"; Linh vật Bạch Mã chào Xuân Bính Ngọ lộ diện ở đồi Chuông Gió; Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Tây Ninh đặt ở đâu?; Nhân sự mới tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; Xử lý hai xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận