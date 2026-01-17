Podcast bản tin tối 17-1: Kiệu Bình Định to tròn, trắng thơm sẵn sàng đón Tết Nguyên đán

Podcast bản tin tối 17-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chăm sóc người cao tuổi là chiến lược quan trọng thích ứng với già hóa dân số; TPHCM kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe gắn máy; Kiệu Bình Định to tròn, trắng thơm sẵn sàng đón tết; Tất bật thi công 7 trường nội trú tại các xã biên giới; Bắt 7 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo qua sàn Nasdaq giả; Phát hiện, xử lý 10 người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh.