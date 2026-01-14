Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 14-1: TPHCM xác định năm 2026 là năm tăng tốc khoa học - công nghệ

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 14-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kiểm tra, tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng; Năm 2026: TPHCM bố trí trên 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ; Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 1 của năm 2026; Làng quất Đà Nẵng đã sẵn sàng cho Tết Bính Ngọ 2026; Hàng không mở bán thêm 60.000 vé máy bay tết; Chủ đầu tư lên tiếng vụ các vết vá trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

