Bản tin ANTT 18-8: Giải cứu một phụ nữ bị bán để ép làm gái mại dâm; Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Bản tin ANTT 18-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giải cứu một phụ nữ bị bán để ép làm gái mại dâm; Kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân tại Long Biên, không có thiệt hại về người; Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ; Ô tô khách từ Nha Trang đi Đà Lạt lao xuống vực, 11 hành khách may mắn thoát nạn; Xác định hai “quái xế” biểu diễn so kè tốc độ cao trên đại lộ Phạm Văn Đồng; Tài xế hất cô gái lên nắp ca pô xe ô tô khai gì với công an?