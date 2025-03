Bản tin ANTT 27-3: Công an Bắc Ninh thông tin chính thức vụ bé gái 9 tuổi bị khống chế làm con tin

Bản tin ANTT 27-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ án Công ty Trung Hậu 68: Đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 9-10 năm tù; Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt kháng cáo đề nghị giải tỏa kê biên tài sản; Làm rõ động cơ ê-kíp sử dụng xe cứu thương chở diễn viên ra mắt phim; Hai cháu nhỏ tử vong do đuối nước tại ao tưới cà phê ở Đắk Nông; Quảng Nam chuyển hồ sơ hai vụ việc sai phạm sang cơ quan công an; Công an Bắc Ninh...