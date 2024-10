Bản tin ANTT 28-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tài xế ô tô đạp ga bỏ chạy làm cánh cửa đập vào mặt công an; Đủ kiểu vi phạm luật giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang, Long An; Phương thức thủ đoạn của “nữ thầy bói” giải hạn lừa hơn 28 tỷ đồng; Đột kích quán bar, đưa 200 “dân chơi” về trụ sở công an làm việc; Cà Mau: Sát hại người tình vì ghen tuông; Bắc Ninh: Phá cửa, cứu 2 tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn...