Bản tin ANTT 4-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi tố 2 bị can thuộc Cảng vụ Hải Phòng với cáo buộc nhận hối lộ; Công an xác minh đấu giá đất bất thường ở huyện Thanh Oai; Quảng Bình: Chưa có quyết định thu hồi, nhà thầu đã đổ cả ngàn khối cát lấp ao hồ của dân; Vụ cô gái tử vong trong đêm: Công an Hà Tĩnh điều tra, làm rõ nhóm thanh thiếu niên liên quan; Sát hại hàng xóm vì nhà bị ngấm nước mưa; Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của nữ đại gia.