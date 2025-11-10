Bản tin tối 10-11: Giá vàng vượt 150 triệu đồng/lượng

Đa phương tiện

Bản tin tối 10-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 14 đổi hướng, di chuyển chậm hơn và hướng về khu vực Bắc Biển Đông; Giá vàng vượt 150 triệu đồng/lượng; TPHCM phân cấp quản lý trật tự xây dựng; Lâm Đồng: Ngư dân câu được cá thu ngàn nặng gần 60kg Làm rõ nguồn cung nguyên liệu cho tiệm "Bánh mì cóc cô Bích"; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê khởi tố vụ án hình sự “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

TAM NGUYÊN - THANH CHIÊU (tổng hợp)

