Bản tin trưa 4-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Rà soát việc sắp xếp, xử lý trụ sở, công trình, dự án tại TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; Miền Bắc và Trung bộ có mưa rào và dông rải rác; Đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị 'tố' bán thịt heo bệnh; Bộ Công an khởi tố 8 bị can trong vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung; Đề nghị truy tố 141 người trong vụ án đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng...