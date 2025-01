Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, do ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt xuống dưới 0 độ C, từ 5 giờ 30 phút sáng 5-1, trên đỉnh Fansipan, thị xã Sa Pa, Lào Cai đã xuất hiện băng giá, tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Đây là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện tại núi Fansipan trong những ngày đầu năm 2025.

Băng giá phủ trắng từng ngọn cây trên đỉnh Fansipan từ 5 giờ 30 phút sáng 5-1. Ảnh: TTXVN

Từ đêm 4-1 đến sáng 5-1, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan dao động trong khoảng từ -1 độ C đến 0 độ C khiến hơi nước ngưng kết tạo thành lớp băng dày phủ trắng sàn gỗ khu đặt biểu tượng Fansipan, lối đi, lan can và cây, cỏ trên đỉnh núi ở độ cao từ 3.000m trở lên.

Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, băng vẫn đóng dày và chưa có dấu hiệu tan.Cảnh tượng băng tuyết phủ trắng thu hút nhiều du khách có cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh kỳ thú như ở châu Âu. Tuy nhiên, du khách lưu ý cần đề phòng trơn trượt khi đi trên băng.Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng 5-1, nhiệt độ tại Lào Cai đồng loạt giảm thấp hơn so với hôm trước.

Băng giá phủ trắng từng ngọn cây trên đỉnh Fansipan. Ảnh: TTXVN

Lúc 7 giờ cùng ngày, Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất là 9,2 độ C.

Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan tiếp tục ở mức thấp, hiện tượng băng giá có thể xuất hiện vào buổi sáng. Đây là dịp để du khách trải nghiệm, ngắm cảnh băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan.

