Băng giá trái mùa xuất hiện ở miền Bắc

Sáng nay, 19-3, băng giá đã xuất hiện trên đỉnh núi Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) khi nhiệt độ xuống ngưỡng 0 độ C. Băng đọng lại trên các tán cây, vạt lá rừng… tạo cảnh tượng trắng xóa đặc trưng của mùa lạnh.

Băng phủ thành vạt trên các triền núi ở Tà Xùa sáng nay 19-3. Ảnh: CTV

Người dân ở huyện Bắc Yên và một số khách leo núi cho rằng, băng giá xuất hiện ở miền Bắc vào tháng 3 là hiện tượng hiếm có.

Các tán lá cây đóng băng trên đỉnh Tà Xùa sáng 19-3. Ảnh: CTV

Hiện tượng này xảy ra do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường trong điều kiện trời quang mây, không có tuyết rơi. Đến sáng, băng giá vẫn còn hiện hữu trên các cành cây và mặt đất. Tuy nhiên, khi trời sáng có nắng.

Tại Hà Nội, sáng nay cũng lạnh nhưng trời nhanh hửng nắng ấm và khô ráo. Theo app dự báo AccuWeather (Hoa Kỳ), nhiệt độ sáng nay dao động 16-26 độ C, thời điểm thấp nhất vào buổi sáng khoảng 14-16 độ C. Dù trời rét nhưng do đây là đợt lạnh khô nên ban ngày vẫn có nắng.

Sáng 19-3, Hà Nội lạnh nhưng hửng nắng. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Theo cơ quan khí tượng của Việt Nam, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục rét với nền nhiệt 13-16 độ C, riêng vùng núi cao xuống dưới 10 độ C. Tại các tỉnh Quảng Bình đến Huế, trời lạnh với nhiệt độ 16-18 độ C. Không khí lạnh còn hoạt động từ nay đến ngày 25-3, sau đó sẽ có một đợt nắng nóng diện rộng.

>>> Một số hình ảnh băng giá sáng nay 19-3 do CTV chia sẻ:

PHÚC HẬU