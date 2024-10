Băng qua dòng lũ dữ cứu người mắc kẹt trong đêm khuya

Lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn ập về khiến nhiều hộ dân ở làng Phúc Lâm và làng Sa Nam (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) không kịp trở tay. Trong đêm khuya, Công an huyện Vĩnh Linh phối hợp với các lực lượng vượt qua dòng lũ dữ, tiếp cận và di dời khẩn cấp hơn 20 trường hợp người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị di dời người dân xã Vĩnh Long đi tránh lũ trong đêm

Khoảng 20 giờ 10 phút tối 27-10, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhận thông tin nhiều hộ dân ở làng Phúc Lâm và làng Sa Nam (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đang bị mắc kẹt do nước lũ về khiến mực nước sông lên quá nhanh, người dân không kịp trở tay.

Tình thế khẩn cấp, Công an huyện Vĩnh Linh đã khẩn trương phối hợp với lực lượng đang ứng trực tại các điểm xung yếu, gồm lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng công an xã nhanh chóng tiếp cận các điểm trên, đưa hơn 20 người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Trong đêm 27-10, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã khẩn cấp di dời 12 hộ dân ở xã Trung Hải về nơi an toàn.

Sáng 28-10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lũ do ảnh hưởng bão số 6 khiến nhiều địa phương trên địa bàn bị ngập lụt, chia cắt.

Tại huyện Đakrông, mưa lũ làm nước dâng cao gây ngập các ngầm tràn từ 2-3m; gây chia cắt nhiều điểm, cụ thể như sau: Tại cầu tràn A Ngo - A Bung thuộc tuyến Quốc lộ 15D, ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn xã Tà Long, ngầm tràn khu tái định Cư xã Húc nghì, Cầu tràn Đá đỏ xã Ba Nang, Cầu tràn Ba Lòng, xã Ba Lòng. Tuyến đường 588A bị ngập tại thôn Đồng Đờn chiều sâu ngập 0,6m chiều dài 100m.

Tại các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hải Lăng mưa lũ gây ngập các ngầm, cầu tràn và ngập cục bộ nhiều tuyến đường gây chia cắt giao thông.

Tại thị xã Quảng Trị mưa lũ gây xói lở, ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường (Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Ngô Thì Nhậm, đoạn giao nhau giữa đường Lê Duẩn và Phan Bội Châu,…) và một số điểm trũng thấp (sân trường và đường vào Trường Mầm non Tương Lai, phường 3); 21 hộ bị ngập nước.

Các tuyến đường biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng quản lý có 12 điểm cầu tràn bị ngập nước từ 0,6 - 1m, các phương tiện giao thông không qua lại được.

Quốc lộ 15D đoạn qua cầu tràn Đakrông tại Km0+307, hiện đang ngập 1m gây ách tắc giao thông.

Tỉnh lộ 586 tại cầu tràn Km12+771 hiện nước đang lên, bắt đầu ngập... Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, huyện Đakrông xuất hiện 3 điểm sạt lỡ ở các vị trí Km 255+500, Km255+600, Km 279 với khối lượng khoảng 100m3.

Tuyến đường 588A tại Km3+400 khối lượng khoảng 5m3.

Cả tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 937 hộ/2.423 nhân khẩu từ vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn.

