Băng tuyết phủ trắng, dày đặc trên La Pán Tẩn (Mù Cang Chải)

Khu vực xuất hiện nhiều băng là tại các xã La Pán Tẩn, Nậm Khắt thuộc huyện vùng cao Mù Cang Chải, khi nền nhiệt bất ngờ hạ xuống dưới 0 độ C.

Băng dày đặc, không phải tuyết

Cơ quan phòng chống thiên tai của Bộ NN-PTNT cũng cho biết thông tin này. Đỉnh La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cao khoảng 2.000m so với mực nước biển. Băng giá bắt đầu hình thành từ đêm qua 21-12 nhưng đến 8 giờ sáng nay thì dày đặc, bao phủ khắp rừng cây, núi đồi từ độ cao 1.500m trở lên đỉnh núi.

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C

Khu vực tập trung nhiều băng giá nhất là ở độ cao khoảng 1.700m, với diện tích khoảng 1 km2. Trên đỉnh La Pán Tẩn, đến 10 giờ băng vẫn chưa tan.

Từ nhiều năm nay, La Pán Tẩn còn là địa điểm du lịch với những cánh đồng ruộng bậc thang được thế giới đánh giá là đẹp nhất Đông Nam Á.

Theo chị Đỗ Minh Huệ, cán bộ khí tượng thuộc Trạm khí tượng Mù Cang Chải, nhiệt độ sáng nay tại thị trấn Mù Cang Chải là 9 độ C. Còn trên đỉnh La Pán Tẩn, chưa có trạm đo nhưng chắc chắn nhiệt độ dưới 0 độ C mới có thể hình thành băng giá. Các chuyên gia khí tượng cho biết, cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm thêm 1 độ C.

