Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 1 đến 7-5-2024)

Giúp bé Trần Nguyễn Như Quỳnh HCCG 24-30 (6-5-2024): Cao Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 100.000đ, Tran Le Thuy (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 35236 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77999 (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 10172 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 86868 (CK):100.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 2.000.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Định HCCG 24-29B (3-5-2024): Bạn đọc (Q. Tân Phú): 1.000.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q.3): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ba Tran T Ngoc - KDC Trung Son (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70002 (CK): 200.000đ, Co Chi P.13 - Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 75305(CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 35236 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Duong Thi Trung Hieu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 71631(CK): 2.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 60886 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 60006 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 10172 (CK): 1.000.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 01295 (CK): 1.500.000đ.

Giúp gia đình anh Phạm Văn Toản HCCG 24-29 (29-4-2024): Tăng Thị Xuân Ngân (Q.4): 500.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q.3): 500.000đ, Vo Thi Lieu - Binh Thuan (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Ho Van Xuong (CK): 500.000đ, Co Nguyen Thi Chung (CK): 1.000.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Nguyen Phuong Anh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Vo Thi Phuong (CK): 200.000đ, Co Chi P.13 - Q.8 (CK): 100.000đ, Nguyen Nam Cuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 20063 (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Vinh HCCG 24-28 (22-4-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 79779 (CK): 100.000đ, Co Chi P.13 - Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 20063 (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đức Khánh HCCG 24-27 (19-4-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79779 (CK): 100.000đ, Co Chi P.13 - Q.8 (CK): 100.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 49644 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình Bà Bùi Thị Thủy HCCG 24-26 (15-4-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 600.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 79779 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình em Trần Minh Quân HCCG 24-25 (12-4-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 79779 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình ông Trương Chớ HCCG 24-24 (8-4-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 79779 (CK): 100.000đ,Bạn đọc TK số… 79779 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Võ Hoài Lâm HCCG 24-23 (5-4-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79779 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Thế Hảo HCCG 24-22 (01-4-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 79779 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 49644 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ Hải Anh HCCG 24-21 (29-3-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 79779 (CK): 100.000đ,Bạn đọc TK số… 49644 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Thanh Tuyền HCCG 24-20 (18-3-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình anh Trương Võ Ngọc Mẫn HCCG 24-19 (22-3-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 49644 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình ông Kiều Văn Khế HCCG 24-18 (18-3-2024): Kieu Phan - Khanh Dung (CK): 50.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Ha Thi Thanh Huong (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Ngo Bao Diep (CK): 140.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.