Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 11 đến ngày 17-9-2024)

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3: Nguyễn Thị Quế (TP. Thủ Đức): 2.000.000đ, Kiên + Trinh (TP. Thủ Đức): 1.000.000đ, Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Tăng Thị Xuân Ngân (Q.4): 500.000đ, Nguyễn Kiên Trung + Đoàn Lê Hương (Q.10): 5.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 5.000.000đ, Nguyễn Trọng Hải (Bùi Đình Túy, P.24, Q.B.Thạnh): 3.000.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhơn Tịnh, P.1, Q. B.Thạnh): 300.000đ, Tài + Hằng (Q.3): 1.000.000đ, Lê Hồng Hải (P. Bến Thành, Q.1): 2.000.000đ, Phạm Thị Thanh Đẹp (450 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3): 10.000.000đ, Bùi Vũ Khoa (450 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3): 1.000.000đ, Hạnh Nhung (Q.3): 5.000.000đ, Bé Juna: 100 EURO, Vũ Thị Hoa Mai (CHLB Đức): 2.000.000đ, Mẹ chị Hoa Mai (Hoa Hồng, P.2, Q. Phú Nhuận): 500.000đ, BS. Phạm Mai Hoa (Tân Tạo, P.8, Q. Tân Bình): 2.000.000đ, Huỳnh Đức và bạn gái (Cty Đức Thành): 3000,000đ, CS. Thiên Phú + CS. Đoàn Đại Hòa (Q.7): 50.000.000đ, Diễm Thúy (Phạm Văn Đồng, P.3, Q. Gò Vấp): 500.000đ, Tâm + Thanh (Q.1): 1.000.000đ, Dương Thị Thật (P.5, Q.3): 500.000đ, Chị Hồng Sương (TP. Thủ Đức): 2.000.000đ, anh Hồng Lam (Q.8): 1.000.000đ, bà Lại Thị Mỹ (C/c. số 55 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1): 2.000.000đ, Nguyễn Thanh Hải (Điện Biên Phủ, P.1, Q.3): 5.000.000đ, Nguyễn Thị Dậu (Cơ sở Như Lan - 66 Hàm Nghi, Q.1): 1.000.000.000đ, Ngụy Thị Phương Thảo (Mỹ): 4.800.000đ, Cán bộ Hưu trí Tổ 17, P.2, Q. Tân Bình: 7.000.000, Nguyễn Văn Thành (Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5): 400.000đ, Trần Văn Bé (Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Q.1): 10.000.000đ, Huỳnh Thị Nga (Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Q.1): 2.000.000đ, Ban Liên lạc Cựu Công an Hà Nội tại TP.Hồ Chí Minh: 15.000.000đ, Chị Trâm (Q. Phú Nhuận): 3.000.000đ, Phan Trọng Kỳ (Nguyễn Biểu, P.2, Q.5): 1.000.000đ, tập thể CBGVNV Trường Trung Cấp Nguyễn Tất Thành (306 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp): 15.400.000đ, Gia đình anh Vũ Văn Tuyên (USA): 12.200.000đ, Tòa soạn Báo điện tử - SGGPO (432 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3): 19.400.000đ, Bạn đọc + CB CNV Báo Sài Gòn Giải Phóng: 19.670.000đ, anh Trương Vạn Liêm (Q6,TPHCM): 10.000.000đ, Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (460D Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân): 5.000.000đ + 6 bao quần áo cũ, Nam Châu Bim Chíp (Q.3): 1.000.000đ, Kim Anh Lê + Hằng Mai (Tiệm nail instyle, Bang Colorado, USA): 300USD, gia đình Jenny Dinh (KY, USA): 1.000.000đ, Nguyen Tri Quang (CK): 10.000.000đ, Nguyen Thanh Loi (CK): 20.000.000đ, Nhom Chung tay vi cong dong (CK): 5.000.000đ, Ho Thi Kim Chi Panorama PMH Q.7 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Truong Thi Chau 68/1 LVS (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Thuy (CK): 10.000.000đ, Nguyen Thi Binh 68/8 LVS P.11 Q.PN (CK): 2.000.000đ, Dam Manh Tien (CK): 500.000đ, ba Huynh Dieu Mang Q.Go Vap, TPHCM (CK): 1.000.000đ, Do Phuong Dung (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …55027 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …13011 (CK): 200.000đ, Nguyen Hoang Hai Yen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …30001 (CK): 500.000đ, Phan Thi Thu Hoai (CK): 500.000đ, Vo Duy Quang - Lâm Đồng (CK): 500.000đ, Cong doan vien Bao SGGP (CK): 500.000đ, Nguyen Van Chu (CK): 1.000.000đ, Bui Quang Thang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Gđ. ba Truong Thi Lien 1933 (CK): 8.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Duong Van Xuan - So 2 Nguyen Thi Bau ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, Củ Chi (CK): 408.000đ, Doan Huu Loc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …29999 (CK): 2.000.000đ, Ban Quốc tế (CK): 1.000.000đ, Pham Dinh Tuan (CK): 700.000đ, Bạn đọc TK số …26868 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 3.000.000đ, Nguyen Van Co (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Tran Van Quyen (CK): 50.000đ, Le Thi Dong Thai - Ha Noi (CK): 500.000đ, Nghiem Thi Be - TP.HCM (CK): 500.000đ, Tran Ngoc Tu (CK): 500.000đ, Tran Thi My Hanh (CK): 3.000.000đ, Me con BimBe (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …94386 (CK): 100.000đ, Huynh Thi Ngoc Tuyet (CK): 1.000.000đ, Kim Ngoc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …94016 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Cam Tuyet (CK): 200.000đ, Nguyen Quan Phuc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Huu Tan (CK): 500.000đ, Dieu Nga (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …37709 (CK): 300.000đ, Ngo Huong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Anh Thu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …72998 (CK): 500.000đ, Ms. Ho Thi Hoang Yen (CK): 1.000.000đ, Tran Huu Qui (CK): 50.000đ, Mai Diep Ai Linh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Pham Thi Thu Thao lop TC239 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…33010 (CK): 200.000đ, Ngo Thi Thuy (CK): 1.000.000đ, Nguyen Viet Yen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…62003 (CK): 100.000đ, Bui Thi Thu Huong (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Duc Mau (CK): 200.000đ, Tran Thi My Hien (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số …94016 (CK): 1.000.000đ, Ngo Sy Binh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, YuLo (CK): 20.000.000đ, Tran Thi Kim Thoa (CK): 500.000đ, Bac huu tri Q.10 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Minh Chi (CK): 1.000.000đ, gia dinh ong Loc - TPHCM (CK): 2.000.000đ, Ba Nguyen Thi Han (CK): 2.500.000đ, Quach Thi Kim Chi TP.HCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …00999 (CK): 100.000đ, Doan Thi Mai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …06370 (CK): 500.000đ, Vu Thi Kim Anh (CK): 500.000đ, Tran Thi Thanh Duyen (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 10.000.000đ, Vo Thi Trung Trinh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …27013 (CK): 4.000.000đ, Phan Hieu (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 5.000.000đ, Doan Hong Tran (CK): 10.000.000đ, Lop dao tao HDV Aerobic fitness TPHCM khoa 4-2024 (CK): 18.000.000đ, Khanh Binh (CK): 200.000đ, Nguyen Quoc Chien (CK): 10.000.000đ, Le Van Than (CK): 10.000.000đ, Vo Thi Minh Phuong - Giang vien DH TDTT (CK): 500.000đ, Gia đình cố nhà báo Trịnh Thắng (Nghiêm Minh) (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 3.000.000đ.

Giúp chị Trần Thị Quyên HCCG 24-62 (16-9-2024): Bà Bùi Thị Thìn (Q.Tân Bình, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q.8): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 60.000đ, Tran Thi Ngoc Dung (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Tu (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Luong Thi My Thong (CK): 300.000đ, Nguyen Huu Manh (CK): 200.000đ, Le Qui An (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …99879 (CK): 20.000đ, Doan Thi Lien (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …51343 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …29999 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …65656 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …63057 (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Trong Thuy (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, gia dinh ba Nguyen Thi Cuc - Go Vap (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …46004 (CK): 50.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ.

Giúp gia đình chị Mã Thị Huyên HCCG online 14-9-2024: Bạn đọc TK số …06780 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …50019 (CK): 200.000đ, Pham Van Hien (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Xuan (CK): 100.000đ, Do Phung Xuan Nhan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Van Anh (CK): 50.000đ, Tran Thi Nhung (CK): 200.000đ, Vay Quoc Truong (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hai Yen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …56759 (CK): 200.000đ, Vu Thi Kim Dung (CK): 100.000đ, Tran Thi Kim Sa (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …49688 (CK): 80.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Pham Van Dong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …52758 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Huong Tram (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Minh Phuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …46337 (CK): 50.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bao Lam (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …97944 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …90618 (CK): 500.000đ, Nguyen Van Hai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …40705 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Tinh (CK): 300.000đ, Nguyen Trong Tuyen (CK): 1.000.000đ, Dao Thi Minh Huong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Lam Yen (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Pham Ba Ho (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ,

Giúp bà Nguyễn Thị Thuận HCCG 24-61 (9-9-2024): Lê An (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …73688 (CK): 100.000đ, Co Chi P.13, Q.8 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp bé Hồ Trần Vũ Phong HCCG 24-60 (7-9-2024): Lê An (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Co Chi P.13, Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …68586 (CK): 1.000.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp bé Hoàng Lý Đức HCCG 24-59 (30-8-2024): Lê An (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Co Chi P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Le Thi Hoa (CK): 2.000.000đ.

Giúp bà Dương Thị Đức HCCG 24-58 (26-8-2024): Lê An (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc (Q.8): 2.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Hường HCCG 24-53 (9-8-2024): Bạn đọc (Q.8): 2.000.000đ

Giúp chị Văn Thị Hòa HCCG 24-49 (19-7-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ

Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ.

Giúp bé Lý Quang Trung HCCG 24-48 (15-7-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 1.000.000đ .

Giúp bé Võ Thị Ngọc Phước HCCG 24-47B (12-7-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp cô giáo Hoàng Thị Thùy Dung HCCG 24-47 (8-7-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình ông Đặng Chí Thành HCCG 24-46 (5-7-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Quoc Trung (CK): 500.000đ, Tran The Thanh (CK): 100.000đ, Do Thi Thu Thuy (CK): 1.000.000đ, La Thi Dan (CK): 50.000đ, Chu Thi Nhan (CK): 200.000đ, Do Thi Nga (CK): 1.000.000đ, Tran Nguyen Hoang My Ngoc (CK): 277.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo Sài Gòn Giải Phóng: Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

