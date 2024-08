Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 14 đến ngày 20-8-2024)

Giúp bé Hứa Ngọc Linh HCCG 24-56 (19-8-2024): Phan Thế Dũng (Ngô Nhơn Tịnh, P.1, Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Chu Viet Tan (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ngoc Nho (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …94386 (CK): 50.000đ, La Hong Son (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Binh Long (CK): 2.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …29886 (CK): 2.000.000đ, Tran Minh Nhat (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …60006 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …98019 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 2.000.000đ, Phan Dinh Nhan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …69467 (CK): 150.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Nguyen The Quan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …19791 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Y Nga HCCG 24-55 (16-8-2024): Bạn đọc (Q.Phú Nhuận): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …00289 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …01086(CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …95001 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Vu Thi An (CK): 100.000đ, Nguyen Minh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Danh Tuan Anh (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, C. Ngoc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …14029 (CK): 200.000đ, bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Pham Thi Diem Ngoc (CK): 100.000đ, Du Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …19791 (CK): 200.000đ, Dieu Nga (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …58176 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …90015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …90618 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …26134 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …25975 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Dang Thi Thu Hieu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.Giúp gia đình bà Lê Thị Lụa HCCG 24-54 (12-8-2024): Phan Thế Dũng (Ngô Nhơn Tịnh, P.1, Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …66669 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …74417 (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Hường HCCG 24-53 (9-8-2024): Bạn đọc (CK): 20.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Nguyen The Quan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình bé Phạm Quốc Huy HCCG 24-52 (5-8-2024): Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Nay Vực HCCG 24-51 (02-8-2024): Huynh Ve Khuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lộc HCCG 24-50 (29-7-2024): Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Giúp chị Văn Thị Hòa HCCG 24-49 (19-7-2024): Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Lý Quang Trung HCCG 24-48 (15-7-2024): Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Võ Thị Ngọc Phước HCCG 24-47B (12-7-2024): Dang Thi Thu Hieu (CK): 200.000đ,

Giúp cô giáo Hoàng Thị Thùy Dung HCCG 24-47 (8-7-2024): Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình ông Đặng Chí Thành HCCG 24-46 (5-7-2024): Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Hà HCCG 24-45 (01-7-2024):Dang Thi Thu Hieu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình chị Ngô Thị Huyền Trân HCCG 24-44 (24-6-2024): Bạn đọc TK số …11957 (CK): 30.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Leon Hinh (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Chương trình “Thắp sáng Niềm tin - Vượt Khó đến trường” - Báo SGGP: Tiểu Tân - Triển lãm Nghệ thuật “Thao thức Trường Sa” (P.5, Q.3): 130.000.000đ.

