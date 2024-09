Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 18 đến ngày 24-9-2024)

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3: Nguyễn Ánh Loan (Q.5): 1.000.000đ, Nghệ sỹ ưu tú Hoàng Duẩn (Hậu Giang, P.5, Q.6): 10.000.000đ, Ton Thi Truc Mai (CK): 500.000đ, Trường Đại học Kinh tế tài chính TPHCM (CK): 50.000.000đ, Bạn đọc TK số …75807 (CK): 200.000đ, Minh Tuan Mobile (CK): 100.000.000đ, Trường Đại học Công thương TPHCM (CK): 1.409.409.409đ, Công ty Cổ phần ACECOOK Viet Nam (CK): 100.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …00577 (CK): 10.000.000đ, Nguyen Thi Le Chi (CK): 5.000.000đ.

Giúp gia đình Thiếu tá QNCN Tăng Bá Hưng (TT. Trường Sơn, H. An Lão, TP. Hải Phòng): Gia đình chị Liên + Minh (Calle Buena Vista CA + Barret Dr. Roseville CA): 7.000.000đ.

Giúp gia đình Trung tá Trần Quốc Hoàng (P. Hùng Thắng, TP. Hạ Long): Gia đình chị Liên + Minh (Calle Buena Vista CA + Barret Dr. Roseville CA): 7.000.000đ.

Giúp gia đình đại úy Nguyễn Đình Khiêm (xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình): Gia đình chị Liên + Minh (Calle Buena Vista CA + Barret Dr. Roseville CA): 7.000.000đ.

Giúp bé Đặng Nhật Phong HCCG 24-63 (23-9-2024): Võ Thị Thuận Thảo (Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q.3): 500.000đ, Bạn đọc (Q.8): 2.000.000đ, bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …63442 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Ta Thi Thao Uyen (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Loan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …96205 (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Phuong (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thanh Hien (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hoa (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …93241 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …99999 (CK): 500.000đ, Quach Viet Hung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …36972 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Ha Tien Dang (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Xuan Mai (CK): 500.000đ, Luong Phu Le (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …30001 (CK): 500.000đ, Chau Thi Quyen (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Quynh Duyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …56696 (CK): 200.000đ, Nguyen Xuan My (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …02747 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …80087 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …90402 (CK): 100.000đ, Nguyen Duy Tung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Ngo Viet Phu (CK): 100.000đ, Tran Anh Long (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …91007 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …56010 (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …86971 (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, co Kim Hong -Tan Thanh, Q.Tan Phu, TPHCM (CK): 1.000.000đ, Pham Van Nhan (CK): 10.000đ, Dieu Nga (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …60006 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …70437 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …10172 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …99879 (CK): 20.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Cao Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Le Nguyen Doan Thu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Trần Thị Quyên HCCG 24-62 (16-9-2024): Duong Van Khang (CK): 3.000.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …60278 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …66666 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Huynh Ve Khuong (CK): 200.000đ, Ho Thi Mai Huong (CK): 50.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình chị Mã Thị Huyên HCCG online 14-9-2024: Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thị Ngọc Ngân HCCG 24-57 (23-8-2024): Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi My Hong (CK): 600.000đ, Nguyen Viet Quan (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo Sài Gòn Giải Phóng: Xuyen Nguyen (CK): 3.000.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Thắp sáng Niềm tin - Vượt khó đến trường” - Báo SGGP tặng thư viện tại Cà Mau: Công ty TNHH Thực phẩm Nhất Nguyên (CK): 100.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.