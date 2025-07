Nâng bước trẻ em đến trường

Bữa ăn của các em học sinh điểm trường Nà Ó, Trường Mầm non Thạch Lâm (xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng) được bảo trợ trong dự án “Cùng em khôn lớn”

Cải thiện điều kiện học tập

Tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, 70 trẻ em tại điểm trường Hồ Sen được sử dụng một nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT. Công trình được xây dựng với 2 phòng vệ sinh khép kín, riêng biệt cho nam và nữ bên trong, khu vực rửa tay chung phía ngoài. Suốt 14 năm qua, điểm trường Hồ Sen (thuộc Trường Mầm non Ánh Dương, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cũ - nay là xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La) chỉ có một nhà vệ sinh tạm dựng ngoài trời bằng mái tôn, không có hệ thống xả nước. Cả thầy cô và học sinh phải chấp nhận sự bất tiện, mất vệ sinh cũng như nguy cơ bệnh tật rình rập, đặc biệt trong mùa mưa. Nỗi ám ảnh ấy đã hoàn toàn biến mất khi Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF) phối hợp với Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á trao tặng công trình nhà vệ sinh cho điểm trường Hồ Sen từ Dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học. “Đây là điều vô cùng may mắn và ý nghĩa đối với thầy cô và các em học sinh. Bởi từ đây, các con có thể học tập và sinh hoạt trong môi trường đảm bảo vệ sinh, an toàn và thân thiện hơn”, cô Trần Thị Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, xúc động chia sẻ. Niềm vui này đang và sẽ tiếp tục được nhân lên trong những năm tới, với Dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học của Quỹ Vì tầm vóc Việt.

Điều kiện dinh dưỡng, phát triển và học tập của trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của Quỹ Vì tầm vóc Việt và Tập đoàn TH, được hiện thực hóa thông qua chương trình Sức khỏe học đường, với các dự án thiết thực. Trong đó, từ năm 2020, Dự án Cùng em khôn lớn được triển khai, tập trung vào việc hỗ trợ bữa ăn bán trú và cải thiện điều kiện học tập cho trẻ mầm non ở các vùng khó khăn trên cả nước. Sau 5 năm thực hiện, dự án đã bảo trợ 354.602 bữa ăn cho 1.235 lượt trẻ mầm non và tiểu học. Riêng năm học 2024-2025, dự án đã đưa gần 60.000 bữa ăn bán trú dinh dưỡng đến với 235 em học sinh mầm non dân tộc thiểu số tại Cao Bằng. Nhờ vậy, tỷ lệ chuyên cần tại các trường được bảo trợ luôn đạt 100%; trẻ phát triển tốt về thể chất. Những bữa ăn ấm nóng, đầy đủ rau và thịt không chỉ mang lại nụ cười cho các em, mà còn giúp các em vững bước vượt suối, băng đèo tìm con chữ.

Vì tầm vóc Việt

Hơn một thập niên qua, kiên trì với sứ mệnh “Vì tầm vóc Việt”, hàng loạt chương trình do Quỹ Vì tầm vóc Việt triển khai đã góp phần hiện thực hóa khát vọng nâng cao tầm vóc, thể lực và trí lực người Việt. Trong đó, các chương trình ưu tiên đầu tiên là trẻ em ở lứa tuổi học đường - “lứa tuổi vàng” để phát triển tầm vóc, thể lực. Hơn 110 triệu ly sữa và 8 triệu bữa ăn dinh dưỡng đưa tới các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hơn 100 tỷ đồng học bổng được trao tặng các em học sinh - sinh viên tài năng, vượt khó; hơn 138 tỷ đồng tài trợ được dành cho công tác xây dựng công trình dân sinh.

Bên cạnh các hoạt động nâng cao tầm vóc, thể lực và trí lực người Việt, Quỹ Vì tầm vóc Việt đã đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo trong Chương trình Hành động vì môi trường, nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của thanh niên và các bên liên quan để cùng chung tay giải quyết vấn đề bức thiết đối với toàn cầu. Đồng thời, tập trung cho các chương trình hành động bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ. Song song đó, các hoạt động từ thiện, nhân đạo luôn được quỹ duy trì, tiếp sức người yếu thế vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đối với Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á, việc đồng hành cùng các chương trình thuộc Quỹ Vì tầm vóc Việt cũng chính là giá trị cốt lõi mà các doanh nghiệp này vun đắp.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025), ngày 26-7, tại xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long), Hội Quân dân y Việt Nam, Quỹ Hành trình gieo yêu thương, Đoàn Thanh niên Văn phòng UBND TPHCM phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Gieo yêu thương” lần thứ 16. Tại đây, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt, thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng, đã tài trợ 125 triệu đồng để mua 8,5 tấn gạo làm quà tặng 1.700 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

GIAO LINH - TÍN HUY