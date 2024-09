Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 28-8 đến ngày 3-9-2024)

Giúp bé Hoàng Lý Đức HCCG 24-59 (30-8-2024): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q.3, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …43013 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Thai Hong Phu (CK): 300.000đ, Phung Thi Thuy Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …23439 (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Dieu Nga (CK): 500.000đ, Nguyen The Quan (CK): 50.000đ, Mai Son (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp bà Dương Thị Đức HCCG 24-58 (26-8-2024): Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q.3, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Co Chi - P.1, Q.8 (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …43013 (CK): 100.000đ, Phung Thi Thuy Trang (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thị Ngọc Ngân HCCG 24-57 (23-8-2024): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Co Chi - P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, , Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 2.000.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp bé Hứa Ngọc Linh HCCG 24-56 (19-8-2024): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, , Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…96789 (CK): 5.000.000đ.

Giúp bé Y Nga HCCG 24-55 (16-8-2024): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Nguyen The Quan (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình bà Lê Thị Lụa HCCG 24-54 (12-8-2024): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Hường HCCG 24-53 (9-8-2024): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Nguyen The Quan (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình bé Phạm Quốc Huy HCCG 24-52 (5-8-2024): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nay Vực HCCG 24-51 (02-8-2024): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Giúp bệnh nhi ung thư nghèo TPHCM: Gia dinh BS. Nguyen Van Thanh - Q.10, TPHCM (CK): 148.325.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.