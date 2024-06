Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 5 đến 11-6-2024)

Giúp bé Nguyễn Thị Trà Giang HCCG 24-40 (10-6-2024): Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên - An Giang): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Vong Soi (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 10100 (CK): 300.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 80317 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 32356 (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 40012 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 68801(CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 08011(CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 23011(CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 95951 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp bé Mai Ngọc Khánh Vy HCCG 24-39 (7-6-2024): Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Pham Thanh Binh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ, Bac Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ, Nguyen Hai Tung (CK): 5.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 72919 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70026 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 10883 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Truong Thi Chau (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Trần Anh Thư HCCG 24-38 (02-6-2024): Tăng Thị Xuân Kim (Q.4): 500.000đ, Phương Thảo (Q.4): 500.000đ, Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Cô Đào (Q.Tân Bình): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 75554 (CK): 200.000đ, Cao Tuan (CK): 1.500.000đ, Tang Thien Huy (CK): 1.000.000đ, Vo Dang Khanh (CK): 100.000đ, Le Khanh An (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00027 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 10100 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 08027 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 23302 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 40737 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bui Thi Thien Thanh Trananer (CK): 100.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Vo Thi Lieu - Binh Thuan (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 38236 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 99060 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05297 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 00227 (CK): 300.000đ, Le Quoc Vu (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 81949 (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 23959 (CK): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 67586 (CK): 100.000đ, Le Hai Khoa (CK): 3.000.000đ, Tran Le Thuy Bạn đọc TK số… 81949 (CK): 200.000đ, Nguyen Le Van Quynh (CK): 500.000đ.

Giúp chị H. Za Za HCCG 24-37 (31-5-2024): Co Kim Loan Nguyen (CK): 5.000.000đ, Nguyen Xuan Son (CK): 200.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 46198 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 94014 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Tran Thi Chi Lan (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Long HCCG 24-36 (27: -5-2024): Bạn đọc TK số… 10100 (CK): 300.000đ, Co Kim (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 400.808đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Thủy HCCG 24-35 (24-5-2024): Co Kim (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Doãn Cường HCCG 24-34 (20-5-2024): Bạn đọc TK số… 10100 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Văn Khỏi HCCG 24-32 (13-5-2024): Bạn đọc TK số… 10100 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Định HCCG 24-29B (3-5-2024): Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình anh Phạm Văn Toản HCCG 24-29 (29-4-2024): Bạn đọc TK số…88886 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Thu Uyen (CK): 100.000đ, Bui Duc Cuong (CK): 100.000đ, Doan Thanh An (CK): 500.500đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Ủng hộ Quỹ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.