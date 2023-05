Bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, tất cả các khâu của kỳ thi, khâu nào cũng quan trọng..., cần nỗ lực tối đa để kiểm soát mọi công việc tốt nhất có thể, các khâu đều phải bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Chiều 12-5, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 họp phiên đầu tiên. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Huỳnh Văn Chương cho biết, công tác chuẩn bị đang được tập trung cao độ. Công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ra đề thi và công tác chuẩn bị các phần mềm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được chuẩn bị nghiêm túc.

Về đăng ký dự thi (ĐKDT), thí sinh đã được thử ĐKDT trực tuyến từ ngày 26-4 đến ngày 30-4; chính thức ĐKDT trực tuyến và ĐKDT trực tiếp từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 13-5. Trong các ngày ĐKDT, hệ thống quản lý thi hoạt động cơ bản ổn định.

Theo ghi nhận chung, các trường THPT rất tích cực đôn đốc, rà soát, đối chiếu thông tin đăng ký của thí sinh. Từng thí sinh còn thông tin nào chưa chính xác đều được thông báo.

Tính đến cuối ngày 12-5, theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, hiện đã có 98.986 thí sinh ĐKDT tốt nghiệp THPT năm 2023 trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, còn khoảng 3.000 thí sinh chưa đăng ký.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, hạn cuối ĐKDT tốt nghiệp THPT năm 2023 của các thí sinh trên cả nước là 17 giờ ngày 13-5. Tất cả thí sinh đang học lớp 12 phải ĐKDT theo hình thức trực tuyến, chỉ thí sinh tự do đăng ký trực tiếp tại các đơn vị ĐKDT do sở GD-ĐT quy định. Chậm nhất vào ngày 13-5, thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ thì mới được đăng ký để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ tốt nghiệp THPT năm nay. Thí sinh phải bảo đảm có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 26-7-2023 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, tất cả các khâu của kỳ thi, khâu nào cũng quan trọng, từ công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện đến công bố kết quả… Do đó, cần nỗ lực tối đa để kiểm soát mọi công việc tốt nhất có thể, các khâu đều phải bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

* UBND quận 1 (TPHCM) vừa công bố kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024.

Theo đó, công tác tuyển sinh có điểm mới là phân bố chỗ học cho học sinh gần nơi cư trú. Nếu các trường học trên địa bàn phường không còn khả năng tiếp nhận, việc phân tuyến sẽ không theo địa giới hành chính phường. Ngoài ra, việc đăng ký và nhập học được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Phụ huynh nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại trường sau khi đã xác nhận nhập học trực tuyến. UBND quận 1 yêu cầu các trường học không thực hiện vận động, quyên góp hoặc thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.