Báo động đỏ liên viện cứu sống mẹ con sản phụ bị sản giật

Bệnh viện quận 7 kích hoạt quy trình “báo động đỏ liên viện” với Bệnh viện Từ Dũ do nhận định đây là một trường hợp sản giật nặng, nguy kịch nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con…

Ngày 4-3, Bệnh viện Quận 7 phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ can thiệp điều trị cấp cứu cho sản phụ N.L.P.H. (19 tuổi, thường trú tại huyện Nhà Bè) bị sản giật nặng trong tình trạng nguy kịch cứu sống cả mẹ và con.

Sản phụ nhập Khoa cấp cứu lúc 6 giờ 15 phút cùng ngày, trong tình trạng đau đầu dữ dội với huyết áp 180/120 mHg. Khai thác bệnh sử và đánh giá nhanh bệnh nhân, đây là một thai phụ con so 35 tuần 5 ngày, ngôi đầu, chưa có dấu hiệu chuyển dạ, bác sĩ cấp cứu nhận định đây là trường hợp tiền sản giật có dấu hiệu nặng. Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ trực cho thai phụ thở oxy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, điều chỉnh huyết áp, siêu âm tại giường, đồng thời khẩn trương mời bác sĩ sản khoa của bệnh viện hội chẩn.

Sau 10 phút nhập viện, bệnh nhân đột ngột lên cơn co giật, tím tái toàn thân, huyết áp không đo được; mạch không bắt được, ê-kíp trực cấp cứu cùng bác sĩ sản khoa tiến hành hồi sức tích cực cho thai phụ, đặt nội khí quản, ấn tim ngoài lồng ngực... ; đồng thời báo lãnh đạo bệnh viện cho kích hoạt quy trình “báo động đỏ liên viện” với Bệnh viện Từ Dũ do nhận định đây là một trường hợp sản giật nặng, nguy kịch nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con…

Sau khoảng 30 phút, ê-kíp các bác sĩ phẫu thuật và hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Từ Dũ đã có mặt tại phòng mổ của Bệnh viện Quận 7 để hỗ trợ phẫu thuật khẩn cấp “bắt” một bé trai cân nặng 2,5kg. Ngay lập tức, bé được đặt nội khí quản, cho thở oxy và hồi sức tích cực. Sản phụ được thắt động mạch tử cung hai bên, khâu ép tử cung để cầm máu, ê-kíp các bác sĩ của 2 bệnh viện hội ý, quyết định bảo tồn tử cung vì thai phụ còn trẻ (19 tuổi).

Sau 1 giờ 30 phút can thiệp phẫu thuật, tình trạng của bé sơ sinh tạm ổn định, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đưa bé về Khoa hồi sức sơ sinh của bệnh viện để được chăm sóc và theo dõi, tình trạng sức khỏe của sản phụ cũng tạm thời ổn định, không còn chảy máu và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa hồi sức sau mổ Bệnh viện Quận 7.

THÀNH SƠN