Bảo hiểm xã hội TPHCM: Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa thực hiện rà soát, cập nhật danh sách cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu trên hệ thống nhằm đảm bảo tính chính xác và quyền lợi của người tham gia BHYT. Trước những băn khoăn từ người dân về việc một số cơ sở y tế đã ngưng hợp đồng KCB BHYT, BHXH TPHCM khẳng định quyền lợi KCB của người tham gia không bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo BHXH TPHCM trao tặng thẻ BHYT cho người dân hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM

Tăng tính chính xác, minh bạch

BHXH TPHCM đã rà soát các cơ sở KCB BHYT ban đầu trên địa bàn và ngưng hợp đồng với một số cơ sở KCB. Theo đó, các cơ sở đã chấm dứt hợp đồng KCB BHYT gồm: BV Quốc tế Minh Anh; Phòng khám đa khoa cơ sở 2 - BV quận Gò Vấp (trước sắp xếp); BV Phương Đông; BV Đa khoa Quốc tế Vũ Anh; BV Quốc tế Phúc An Khang; Phòng khám đa khoa Công ty CP Dịch vụ đầu tư Sài Gòn Healthcare; Trạm y tế cơ quan thuộc BV Đại học Y dược TPHCM; Phòng khám đa khoa Bình An (phường Tam Long).

Sau khi các cơ sở KCB BHYT ngưng hợp đồng với BHXH TPHCM, nhiều người dân đăng ký nơi KCB BHYT ban đầu tại các địa điểm này không khỏi lo lắng. Bà Nguyễn Thị Hải Linh (55 tuổi, phường Thông Tây Hội) cho biết, bà đăng ký nơi KCB BHYT ban đầu là Phòng khám đa khoa cơ sở 2 - BV quận Gò Vấp (trước sắp xếp). Bà băn khoăn cơ sở này đã ngưng hợp đồng với BHXH TPHCM thì thẻ BHYT của bà còn giá trị hay không, bà được đăng ký KCB BHYT ở đâu...

Thay đổi địa điểm làm việc một số BHXH cơ sở BHXH TPHCM vừa thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc của một số BHXH cơ sở. Cụ thể, BHXH cơ sở Tân Định ngưng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại địa điểm tạm ở số 117C đường Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu, chính thức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở mới, ở địa chỉ số 35 đường Lý Văn Phức, phường Tân Định. Các số điện thoại liên hệ của cơ quan, lãnh đạo và bộ phận nghiệp vụ không thay đổi. BHXH cơ sở Cầu Kiệu ngưng tiếp nhận và trả kết quả tại địa chỉ số 40G đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu, chính thức hoạt động tại trụ sở tạm 117C đường Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu. Các số điện thoại liên hệ của cơ quan, lãnh đạo và bộ phận nghiệp vụ không thay đổi. Trước đó, BHXH TPHCM cũng đã sắp xếp lại địa bàn quản lý của một số đơn vị. Cụ thể, BHXH cơ sở Thủ Đức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở mới ở địa chỉ số 22 đường số 6, phường Thủ Đức; quản lý địa bàn các phường: Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, An Khánh. BHXH cơ sở Cát Lái, địa chỉ số 400 đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, quản lý địa bàn các phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết, định kỳ BHXH TPHCM sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống giám định BHYT nhằm loại bỏ những cơ sở KCB không còn đáp ứng điều kiện tham gia KCB BHYT. Việc này nhằm đảm bảo danh sách công bố là chính xác, minh bạch, từ đó bảo vệ tốt nhất quyền lợi người tham gia BHYT khi đăng ký KCB ban đầu, tránh việc đăng ký tại cơ sở “không hợp lệ”, bị từ chối khi đi KCB hoặc phát sinh tranh chấp. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng khẳng định, một số người tham gia BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở trước thời điểm chấm dứt hợp đồng vẫn còn hiển thị thông tin trong hệ thống. Việc rà soát giúp chuyển đổi cơ sở KCB nơi đăng ký đã ngưng hợp đồng KCB BHYT sang cơ sở KCB khác có hợp đồng KCB BHYT, để người dân đảm bảo mọi quyền lợi khi đi KCB. “BHXH TPHCM khẳng định quyền lợi KCB của người tham gia không bị ảnh hưởng”, Phó Giám đốc BHXH TPHCM thông tin. Bà cũng cho biết, người tham gia BHYT có thể dễ dàng kiểm tra thông tin nơi đăng ký KCB ban đầu theo nhiều cách. Đó là, tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn); trên ứng dụng VssID - BHXH số của cơ quan BHXH Việt Nam; tại cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Chuyển nơi đăng ký KCB cho người tham gia

Lãnh đạo BHXH TPHCM cho biết, khi cơ sở KCB ban đầu đã ngưng hợp đồng KCB BHYT, cơ quan BHXH sẽ chủ động chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu sang cơ sở KCB lân cận, để thuận tiện cho người tham gia BHYT khi đi KCB. Trường hợp người tham gia không muốn KCB ở cơ sở mà cơ quan BHXH đã chuyển thì được đổi sang cơ sở KCB khác.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng cũng nêu rõ phương thức để người có thẻ BHYT được quyền đổi nơi đăng ký KCB ban đầu theo quy định tại Điều 26 Luật BHYT 2024. Cụ thể, người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở KCB BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý (tức các tháng: 1, 4, 7, 10). Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam; đối với người lao động thì đăng ký qua đơn vị sử dụng lao động. Việc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Khi thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, người tham gia BHYT có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT đã được cập nhật trên ứng dụng VssID hoặc VNeID để đi KCB.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH TPHCM công khai, minh bạch danh sách cơ sở KCB và cập nhật kịp thời; thông tin rõ ràng cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, thủ tục miễn phí, thực hiện qua nhiều kênh. Cơ quan BHXH TPHCM hỗ trợ thủ tục nhanh chóng tại cơ quan BHXH hoặc qua nền tảng điện tử; hướng dẫn miễn phí. Khi có cơ sở KCB đã ngưng hợp đồng, BHXH TPHCM lập tức rà soát, lập danh sách và chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu sang cơ sở khác để người tham gia BHYT vẫn được bảo đảm quyền lợi BHYT. Cùng với đó, phối hợp với cơ sở y tế và cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh (nếu có). “Chúng tôi cam kết quyền lợi KCB của người tham gia BHYT không bị ảnh hưởng hay gián đoạn trong suốt quá trình thực hiện chuyển đổi nơi KCB ban đầu”, bà Thu Hằng khẳng định.

HƯNG VƯỢNG