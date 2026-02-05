Thưởng thức trọn vị tết trên độ cao 10.000 mét cùng Vietjet

Từ ngày 10-2 đến 20-2-2026 (từ ngày 23 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 tháng Giêng âm lịch), Vietjet mang đến cho hành khách Business trải nghiệm ẩm thực đặc biệt ngay trên độ cao 10.000 mét với thực đơn Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, trọn vị. Thực đơn Tết cổ truyền với các món ăn phong phú sẽ được phục vụ trên các chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ TPHCM, Hà Nội.

Được thiết kế và chăm chút bởi các nghệ nhân ẩm thực hàng đầu, thực đơn Tết Bính Ngọ 2026 của Vietjet tôn vinh hương vị truyền thống của các vùng miền Việt Nam với nhiều món ăn quen thuộc như mọc vân ám, cơm thịt kho tàu, xôi gấc giò gà, bún thang, miến măng gà, canh khổ qua cá thác lác cùng các món tráng miệng đặc sắc như chè cốm sen và chè sen nhãn…

Mỗi món ăn đều hàm chứa những ý nghĩa tốt lành đầu xuân năm mới. Sắc đỏ của xôi gấc tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng; thịt kho tàu gợi nhớ bữa cơm gia đình sum vầy, ấm áp tiếng cười; trong khi canh khổ qua gửi gắm lời chúc cho một năm mới an vui, mọi điều khó khăn đều nhẹ nhàng trôi qua. Thực đơn Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là hành trình giới thiệu văn hóa, ẩm thực Việt Nam với bạn bè quốc tế, tới hành khách với trải nghiệm mùa tết, mà còn là lời chúc an khang, may mắn mà Vietjet gửi tới hành khách trong dịp tết đến, xuân về.

Bay Business cùng Vietjet, hành khách tận hưởng trải nghiệm “Phong cách người dẫn đầu” cùng dịch vụ tinh tế, giàu cảm xúc, ẩm thực được chăm chút kỹ lưỡng và phục vụ bởi đội ngũ phi hành đoàn tận tâm, vui tươi. Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới, mỗi chuyến bay của Vietjet không chỉ kết nối những điểm đến, mà còn mang theo nét văn hóa đặc trưng của tết, để hành trình đầu năm thêm ấm áp và trọn vẹn cảm xúc.