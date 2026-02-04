Quản lý gia sản theo chuẩn mực quốc tế - Góc nhìn từ Private Banking

Khi quy mô tài sản mở rộng và môi trường đầu tư trở nên phức tạp, quản lý gia sản không chỉ là lựa chọn kênh đầu tư phù hợp, mà là bài toán chiến lược dài hạn. Từ góc nhìn Private Banking, việc áp dụng các chuẩn mực quản lý tài sản quốc tế đang mở ra hướng tiếp cận toàn diện, giúp bảo toàn, phân bổ và gia tăng gia sản một cách bài bản và bền vững.

Chuyên gia từ Edmond de Rothschild chia sẻ tới khách hàng tại sự kiện Wealth Circle – Switzerland: Safe Haven & Global Wealth Management Standards

Từ triển vọng kinh tế đến chiến lược gia sản

Với kinh nghiệm của ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, BIDV thấu hiểu rằng mỗi khách hàng cao cấp đều có khẩu vị rủi ro, mục tiêu và chiến lược tài chính khác nhau. Đặc biệt, với phân khúc Private Banking, nhu cầu không chỉ dừng ở các kênh đầu tư truyền thống, mà hướng tới giải pháp quản lý gia sản dài hạn, đồng bộ và mang tính chiến lược, đồng hành cùng tài sản qua nhiều thế hệ.

Trên hành trình đó, BIDV không ngừng mở rộng hợp tác với các định chế tài chính hàng đầu thế giới, nhằm đưa khách hàng Việt Nam tiếp cận những chuẩn mực quản lý tài sản dành riêng cho giới tinh hoa.

Tháng 12-2025, BIDV phối hợp cùng Edmond de Rothschild (EDR) tổ chức sự kiện đầu tư cao cấp Wealth Circle – nằm trong chuỗi sự kiện thường niên về đầu tư dành riêng cho khách hàng Private Banking. Sự kiện là không gian đối thoại chuyên sâu, nơi khách hàng tiếp cận trực tiếp những góc nhìn chiến lược về quản lý tài sản toàn cầu, đặc biệt là các giải pháp theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ – nơi được giới thượng lưu quốc tế xem là “nơi trú ẩn” của tài sản.

Tại sự kiện, các diễn giả tập trung phân tích những yếu tố cốt lõi làm nên vị thế của Thụy Sĩ trong quản lý tài sản quốc tế: sự ổn định chính trị – pháp lý, sức mạnh của đồng CHF, cùng hệ thống luật bảo vệ tài sản nhiều tầng, đề cao quyền riêng tư và khả năng kế thừa.

Khác với cách tiếp cận thuần tài chính, EDR mang đến triết lý Luxury Wealth Management – quản lý tài sản song hành cùng phong cách sống. Các nội dung trọng tâm của sự kiện tập trung vào phân bổ tài sản toàn cầu theo chuẩn Thụy Sĩ và giải pháp cá nhân hóa cho từng gia đình trong chiến lược bảo toàn tài sản dài hạn.

Đặc biệt, các Top khách hàng VIP của BIDV có quyền lợi tham gia phiên tư vấn 1:1, làm việc trực tiếp với các Senior Private Bankers của Edmond de Rothschild – những cuộc trao đổi riêng tư, chuyên sâu và giải pháp “may đo” theo nhu cầu của từng khách hàng.

Đẳng cấp từ hệ sinh thái đặc quyền BIDV Private Banking

Trong khi khái niệm Private Banking còn khá mới mẻ tại Việt Nam, cách đây vài năm, BIDV đã sớm nhận diện đây là xu hướng tất yếu. Tháng 10-2021, BIDV trở thành Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước đầu tiên chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng cao cấp (Private Banking).

Vượt xa khái niệm về một điểm giao dịch tài chính thông thường, BIDV đã đầu tư xây dựng những không gian mang đậm tính nghệ thuật và sự riêng tư tuyệt đối. Tại đây, mô hình phục vụ được thiết kế chuyên biệt để đảm bảo tính bảo mật cho giới siêu giàu. Khách hàng không chỉ đến để xử lý các giao dịch ngàn tỷ, mà để cùng các chuyên gia hoạch định chiến lược di sản trong một không gian sang trọng, biệt lập, tách rời hoàn toàn với sự ồn ào của thị trường.

Hạ tầng tốt cần người vận hành giỏi. Điểm khác biệt cốt lõi trong dịch vụ của BIDV chính là chất lượng nhân sự. Thông qua quá trình hợp tác chuyển giao tri thức với Edmond de Rothschild, đội ngũ Giám đốc Quản lý tài sản (Private Banker) và Chuyên gia tư vấn đầu tư (Investment Consultant) của BIDV được đào tạo bài bản theo khung năng lực chuẩn Thụy Sĩ.

Ngoài ra mới đây, BIDV và tổ chức Wealth Management Institute (WMI) Singapore đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Theo thỏa thuận, BIDV trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam, là một trong những đơn vị tiên phong tại châu Á hợp tác với WMI để triển khai chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ đồng thương hiệu BIDV & WMI cho học viên. Nhờ đó, các Private Banker của BIDV có khả năng tư vấn những giải pháp mang tính tổng thể, từ tư vấn phát hành trái phiếu, IPO, M&A cho công ty của khách hàng, đến việc hoạch định dòng tiền thặng dư sau các thương vụ đó để chuyển vào danh mục đầu tư cá nhân an toàn.

LÊ ANH