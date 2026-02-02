Le & Associates mang hơn 1.500 việc làm đến sinh viên trường Đại học Thủy Lợi

Ngày 1-2-2026, Ngày hội việc làm trường Đại học Thủy lợi 2026 quy tụ khoảng 10.000 sinh viên khối kỹ thuật và công nghệ trên địa bàn Hà Nội. Chương trình cũng thu hút hơn 1.000 học sinh THPT tham gia thông qua Ngày hội Open day 2026 được kết hợp tổ chức.

Với vai trò doanh nghiệp đồng hành, Le & Associates (L&A) tiếp tục đưa chương trình Boost4Best đến với sinh viên thông qua các hoạt động đầy thiết thực tại gian hàng tuyển dụng. Tại đây, sinh viên được hỗ trợ đánh giá CV, tư vấn ứng tuyển, tiếp cận 1.500+ việc làm và thực tập trên sàn tuyển dụng Boost4Best, cũng như phỏng vấn trực tiếp với đại diện doanh nghiệp ngay tại sự kiện.

Ngày hội việc làm trường ĐH Thủy lợi tiếp tục chuỗi hoạt động chặng thứ hai mà L&A khởi xướng và nhiều doanh nghiệp cũng như hiệp hội uy tín đồng hành, nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp thông qua chương trình Boost4Best. Trước đó, Boost4Best đã tiếp cận nhiều ngày hội việc làm và sự kiện kết nối sinh viên - doanh nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn TPHCM, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn sinh viên.

Thông qua Boost4Best, sinh viên và các ứng viên trẻ có cơ hội tiếp cận nền tảng tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng thực tế từ doanh nghiệp để chủ động rèn luyện các kỹ năng cần thiết.

Thư Kỳ