VWS đồng hành chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Vĩnh Long

Trong hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã phối hợp cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, tổ chức chương trình về nguồn, trao quà Tết cho gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

Hành trình về nguồn, ôn lại truyền thống

Ngày 2-2, đoàn đã có mặt tại vùng căn cứ cách mạng Quới Sơn (nay là xã Giao Long) là căn cứ quan trọng của Thành Đoàn TPHCM trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại buổi gặp gỡ, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, ôn lại ký ức về một thời gian khó các gia đình từng nuôi giấu, che chở cán bộ Thành Đoàn trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Đây không chỉ là hoạt động trao quà đơn thuần, mà còn bày tỏ lòng tri ân của lớp đoàn viên, thanh niên với những người có công, những hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn để có một cái Tết nghĩa tình, nồng ấm.

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty VWS, trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách ở Vĩnh Long

Đồng hành cùng chương trình với quỹ tài trợ 200 triệu đồng, Công ty VWS cùng Ban tổ chức đã trao 54 phần quà Tết cho các hộ gia đình có công nuôi giấu, đùm bọc, che chở cán bộ cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ; đồng thời trao 200 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Giao Long.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM, bày tỏ sự trân trọng đối với các mạnh thường quân, doanh nghiệp và cá nhân đã luôn đồng hành cùng Thành Đoàn trong các hoạt động chăm lo cho người dân vùng căn cứ cách mạng, góp phần mang lại Tết ấm no, sung túc và an vui cho bà con.

Những món quà và tình cảm gửi trao không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết, trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách và người dân tại các vùng còn khó khăn. “Đây là dịp để tuổi trẻ TPHCM thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”- ông Sơn chia sẻ.

VWS - Lan tỏa yêu thương từ doanh nghiệp

Cầm món quà trên tay, bà Hà Thị Thai (86 tuổi), ông Võ Minh Tâm (43 tuổi) - những người thuộc diện gia đình chính sách không khỏi xúc động. Với họ, sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền và các nhà tài trợ là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp gia đình có thêm niềm tin để đón một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn.

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty VWS cho biết, từ những năm đầu thành lập đến nay, VWS luôn duy trì ngân sách thường niên dành cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và gia đình chính sách tại TPHCM cũng như lan tỏa đến nhiều tỉnh thành lân cận.

Dù giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất, lãnh đạo VWS vẫn luôn ưu tiên dành thời gian trực tiếp đến thăm hỏi và trao quà cho bà con. “Việc có mặt trực tiếp không chỉ đơn thuần là trao đi một món quà, mà còn là cách để thể hiện sự trân trọng và tình cảm chân thành nhất từ phía Ban Giám đốc Công ty. Tôi mong muốn người nhận có thể cảm nhận được sự ấm áp, lòng chân thành mà công ty gửi gắm qua từng hoạt động chăm lo thiết thực này” - bà Phương gửi gắm.

Sự đồng hành của VWS cùng Thành Đoàn TPHCM không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là tình cảm, sự trân trọng mà tập thể doanh nghiệp mong muốn gửi đến bà con mỗi dịp xuân về.

ĐINH HƯƠNG