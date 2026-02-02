Bảo Tín Mạnh Hải: Hiện thực hóa chiến lược “Điểm đến vàng 24K” trên toàn quốc

TP Hồ Chí Minh, ngày 1-2-2026 - thương hiệu vàng bạc đá quý 34 năm tuổi Bảo Tín Mạnh Hải chính thức khai trương cửa hàng định chuẩn trải nghiệm mới tại địa chỉ 608 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống chuẩn mực trên toàn quốc, hướng tới mục phủ sóng gần 50 cửa hàng trong năm 2026.

Bảo Tín Mạnh Hải khai trương chi nhánh đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Định chuẩn mô hình bán lẻ vàng hiện đại

Sự hiện diện của cửa hàng tại trục đường sầm uất Nguyễn Đình Chiểu là minh chứng cho nỗ lực mang không gian trải nghiệm định chuẩn của Bảo Tín Mạnh Hải đến gần hơn với khách hàng trên mọi miền đất nước. Không gian cửa hàng là sự giao thoa tinh tế giữa di sản kiến trúc Indochine và phong cách đương đại sang trọng. Với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, Bảo Tín Mạnh Hải cam kết một quy trình giao dịch minh bạch, xóa bỏ rào cản tâm lý để đưa vàng trở thành một trải nghiệm mua sắm hiện đại, gần gũi và tin cậy.

Mang “Bản vị vàng quốc dân” chinh phục thị trường phía Nam

Sự kiện khai trương lần này chính là nhịp cầu nối dài để Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định vị thế của dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát bản vị 0,1 chỉ và Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng tại phương Nam. Được chế tác bằng công nghệ laser 3D trên nền Vàng 24K (999.9) chuẩn mực, mỗi sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị tích lũy thực tế và chiều sâu di sản văn hóa Việt.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu tiên phong trong việc ra mắt dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát với chính sách không tính tiền công đột phá đã thực sự tạo ra “cơn sốt Vàng quốc dân”. Giải pháp tích lũy thông minh này giúp thế hệ trẻ và các gia đình hiện đại dễ dàng tiếp cận kênh đầu tư bền vững, xây dựng thói quen quản lý tài chính văn minh ngay trong đời sống thường nhật, từ những điều nhỏ nhất.

“Bắt vía vàng” cùng ngàn ưu đãi tại BTMH Nguyễn Đình Chiểu

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến không gian mua sắm định chuẩn, Bảo Tín Mạnh Hải còn dành tặng khách hàng một "đại tiệc" ưu đãi đặc quyền nhân dịp khai trương cơ sở đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh:

● Từ 1-2 đến 15-2-2026, Khách hàng sẽ nhận ngay voucher sắm Tết thả ga tại hơn 300 thương hiệu và 20.000 địa điểm khi mua sắm tại Bảo Tín Mạnh Hải Nguyễn Đình Chiểu:

○ Voucher 100.000 VND cho hóa đơn Trang sức vàng Tây (từ 5 triệu - dưới 10 triệu VND) hoặc Trang sức vàng Ta (từ 25 triệu - dưới 50 triệu VND).

○ Nhận ngay Voucher 300.000 VND cho hóa đơn Trang sức vàng Tây (từ 10 triệu VND trở lên) hoặc Trang sức vàng Ta (từ 50 triệu VND trở lên).

● Từ 1-2 đến 10-3-2026, sắm sửa trang sức diện Tết với ưu đãi hấp dẫn:

○ Giảm 30% toàn bộ Trang sức Bạc & Trang sức Phong thủy.

○ Giảm 15% nhẫn cưới và các dòng Trang sức vàng Tây 10K - 14K - 18K.

Đặc biệt, từ 1-2 đến 28-2-2026, người dân TP. Hồ Chí Minh còn háo hức tham gia trải nghiệm chuỗi hoạt động "Bắt Vía Vàng" tại cửa hàng để có cơ hội nhận ngay Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0.1 chỉ cực kì dễ dàng và hàng nghìn phần quà thú vị đang chờ đón.

Tầm nhìn chiến lược 2026

Việc khai trương cửa hàng Nguyễn Đình Chiểu không chỉ đơn thuần là mở rộng điểm bán, mà còn là bước đi chiến lược để Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định vị thế thương hiệu hơn 3 thập kỉ - một diện mạo mới với hệ thống định chuẩn trải dài từ Bắc vào Nam. Thương hiệu kiên định với mục tiêu trở thành “Điểm đến Vàng 24K” uy tín nhất, nơi khách hàng tìm thấy sự an tâm tuyệt đối và niềm tự hào về bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ kim hoàn hiện đại.

Đông đảo người dân TPHCM xếp hàng mua vàng tại Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải

Về Bảo Tín Mạnh Hải: Thành lập từ năm 1992, Bảo Tín Mạnh Hải là thành viên của gia đình Bảo Tín – thương hiệu kim hoàn lâu đời và uy tín nhất Việt Nam. Với mục tiêu trở thành Điểm đến vàng 24K, Bảo Tín Mạnh Hải luôn nỗ lực đổi mới công nghệ và chuẩn hóa dịch vụ để đồng hành cùng lộ trình thịnh vượng của mỗi khách hàng. Website: https://baotinmanhhai.vn/ Link đặt hàng Tết & Thần Tài: https://tet2026.baotinmanhhai.vn/

QUỲNH HOA