Bão Kalmaegi đang tiến gần Biển Đông

Cơ quan khí tượng của Việt Nam và quốc tế chung nhận định bão rất mạnh, khoảng ngày 5-11 sẽ đi vào Biển Đông, có thể đổ bộ vào đất liền miền Trung của Việt Nam.

Theo thông tin của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC - Hoa Kỳ), áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Kalmaegi.

Trong đó, JTWC cho biết, lúc 16 giờ ngày 2-11 (theo giờ Việt Nam), bão Kalmaegi cách Manila (Philippines) khoảng 1.382km về phía Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 30km/giờ.

Đến 17 giờ ngày 2-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Việt Nam đã chính thức phát thông tin cảnh báo về cơn bão này.

Theo cơ quan khí tượng của Việt Nam, vị trí tâm bão chiều nay ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc - 132,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Họa đồ dự báo quỹ đạo của bão Kalmaegi theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 2-11

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định đến chiều 3-11, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía Đông của miền Trung Philippines, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ, cường độ đạt cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 16 giờ ngày 4-11, bão vượt qua miền Trung Philippines theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ, cường độ mạnh trở lại cấp 12, giật cấp 15, vùng biển nguy hiểm là ở phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Trong ngày 5-11, tâm bão Kalmaegi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13. Đến 16 giờ ngày 5-11, tâm bão nằm ở khu vực giữa Biển Đông, di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ nhưng có khả năng mạnh thêm lên cấp 13, giật cấp 16-17, vùng nguy hiểm lúc này là từ vĩ tuyến 10 đến 15 và phía Đông kinh tuyến 115 (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Theo nhận định sơ bộ của cơ quan khí tượng, trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, cùng vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m.

JTWC của Hoa Kỳ cũng nhận định sau khi đổ bộ vào Philippines, bão sẽ suy yếu tạm thời rồi nhanh chóng mạnh trở lại khi vào Biển Đông, có thể đạt cường độ tối đa là 195km/giờ (tương đương cấp 12) khi trên Biển Đông và trước khi đổ bộ vào miền Trung Việt Nam.

Theo JTWC, hiện nay, các yếu tố thuận lợi cho bão mạnh lên gồm: nhiệt độ mặt biển rất cao, hàm lượng nhiệt đại dương lớn và dòng gió trên cao mạnh. Khi đi qua địa hình Việt Nam và sang Nam Lào, bão sẽ suy yếu nhanh do tương tác với địa hình.

PHÚC VĂN