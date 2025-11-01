Biển Đông và miền Trung có thể hứng cơn bão số 13

Theo dự báo sơ bộ chưa đầy đủ về dữ liệu, khoảng ngày 7-11, bão có thể đổ bộ vào đất liền miền Trung, trọng tâm có thể là từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 1-11, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, cơ quan khí tượng của Việt Nam đã có nhận định ban đầu về khả năng xuất hiện bão số 13 trên khu vực Biển Đông.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện nay ở khu vực phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, vị trí ở khoảng 9,9 độ vĩ Bắc và 138,4 độ kinh Đông. Theo dữ liệu hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định đêm nay đến sáng mai (2-11), áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Ảnh vệ tinh cập nhật vị trí áp thấp nhiệt đới lúc 17 giờ 50 phút ngày 1-11 theo giờ Việt Nam. Nguồn: Z.E

Khoảng ngày 5-11, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất là khi bão đi vào khu vực đặc khu Trường Sa (có thể mạnh trên cấp 12).

Khoảng ngày 7-11 bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6 đến ngày 9-11.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, hiện tại bão chưa hình thành, còn bị tác động của nhiều yếu tố trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philippines, nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.

PHÚC HẬU