Bạo lực tiếp tục leo thang ở Trung Đông

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi kiềm chế

Theo TASS, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mô tả các cuộc không kích của Israel ngày 26-12 là “đặc biệt đáng báo động”; cảnh báo các cuộc không kích vào các cảng biển Đỏ và sân bay Sanaa gây ra rủi ro nghiêm trọng cho các hoạt động nhân đạo vào thời điểm hàng triệu người đang cần hỗ trợ. Bày tỏ rất quan ngại về nguy cơ leo thang bao lực hơn nữa trong khu vực, ông Antonio Guterres nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng mọi hành động quân sự, thực hiện sự kiềm chế tối đa.

Quân đội Israel cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng do Houthi sử dụng cho các hoạt động quân sự tại sân bay quốc tế ở Sanaa và các nhà máy điện Aziz và Ras Qantib, cũng như tại các cảng Hodeidah, Al-Salif và Ras Qantib ở bờ biển phía Tây Yemen. Phía Israel còn cho rằng, các địa điểm này được sử dụng “để nhận vũ khí từ Iran” hoặc để tiếp đón các quan chức cấp cao Iran đến thăm. Truyền thông Yemen trước đó đã đưa tin về các vụ nổ và không kích tại các địa điểm này.

Cảnh báo xung đột kéo dài

Nhóm Houthi kiểm soát hầu hết đất nước Yemen kể từ khi nắm quyền vào năm 2014. Israel và Houthi đã đấu súng với nhau kể từ tháng 10-2023, khi lực lượng dân quân Yemen bắt đầu bắn tên lửa vào Israel để thể hiện đoàn kết với Hamas. Houthi cũng nhiều lần tấn công tàu thuyền thương mại ở biển Đỏ nhằm mục đích “hỗ trợ người Palestine trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza”.

Theo báo New York Times, các nhà phân tích quân sự cho rằng, Houthi ít đe dọa hơn các lực lượng dân quân khác như Hezbollah hay Hamas. Nhưng Israel dường như đang chuyển sự chú ý nhiều hơn sang Houthi, hiện là lực lượng còn lại có thể đe dọa an ninh quốc gia này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Israel Katz đã đe dọa sẽ “truy đuổi tất cả các nhà lãnh đạo Houthi”. Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halev, cũng cho biết cuộc tấn công của Israel tại Yemen đã chứng minh khả năng tiếp cận và tấn công bất kỳ mối đe dọa nào đối với công dân của nhà nước Israel.

Đáp lại cuộc tấn công của Israel, ông Mohammed Abdulsalam, người phát ngôn của Houthi, tuyên bố việc nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế Sana và các cơ sở hạ tầng dân sự khác là tội ác đối với toàn thể người dân Yemen. Ông Mohamed Albasha, nhà phân tích về Yemen, cho rằng, các cuộc tấn công ngày càng dữ dội giữa Israel và Houthi có thể báo hiệu một cuộc xung đột kéo dài.

Ông Tedros Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết, các cuộc không kích sân bay Sanaa đã làm phái đoàn công tác của WHO và Liên hợp quốc mắc kẹt tại đây do 1 nhân viên phi hành đoàn bị thương.