Bão số 3 (Wipha) gây biển động dữ dội, Bắc Bộ mưa lớn và ngập lụt

Hồi 4 giờ sáng 22-7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140km, cách Hải Phòng 70km, cách Hưng Yên 80km và cách Ninh Bình 100km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9–10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15km/ giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 16 giờ ngày 22-7, vùng ảnh hưởng trực tiếp từ Hải Phòng đến Thanh Hóa sẽ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự kiến, đến rạng sáng 23-7, bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt–Lào.

Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ ghi nhận gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13; sóng cao 3–5m, biển động dữ dội. Nam Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng biển từ 2–4m.

Trên đất liền, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13. Các khu vực sâu trong đất liền như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa dự báo có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh có thể gây đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà dân, đặc biệt là khu vực ven biển và đô thị đông dân cư.

Nước dâng do bão dự kiến đạt mức 0,5–1m tại các khu vực ven biển từ Hưng Yên đến Quảng Ninh. Mực nước tại các trạm ven biển được ghi nhận tăng cao: Hòn Dấu 3,9–4,1m, Cửa Ông 4,6–5m, Trà Cổ 3,6–4m, Ba Lạt 2,4–5m.

Nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại vùng cửa sông, ven biển vào trưa và chiều 22-7, đặc biệt tại các khu đô thị trũng thấp như Hạ Long, Hải Phòng, Nam Định và Ninh Bình.

Từ sáng sớm 22-7 đến ngày 23-7, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200–300mm, cục bộ có nơi vượt 500mm. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa từ 70–150mm, một số điểm có thể trên 250mm.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An hoàn tất việc chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, tàu thuyền, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm trong ngày 22-7.

Toàn bộ tàu du lịch, phương tiện đánh bắt thủy sản và nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Bắc Bộ đã được yêu cầu tạm ngưng hoạt động. Các khu vực núi cao được khuyến cáo theo dõi sát tình hình sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn.

Cảnh báo đặc biệt về các điểm có mưa cực lớn trên 150mm trong vòng 3 giờ, có thể gây ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to. Khu vực các tỉnh/thành Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Các nơi khác có gió mạnh dần lên cấp 3-4.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Vùng ven biển Thanh Hóa-Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền Thanh Hóa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các nơi khác gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TPHCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

HIẾU NGHĨA