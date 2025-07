Tâm bão số 3 (Wipha) áp sát, miền Bắc mưa to từ rạng sáng

Rạng sáng 22-7, tâm bão số 3 (Wipha) đã áp sát đất liền các tỉnh Bắc bộ, gây mưa to, gió mạnh tại nhiều nơi, song cũng có khu vực “lặng yên đáng sợ”.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng 22-7, tâm bão ở vị trí khoảng 20,5 độ vĩ Bắc - 107,2 độ kinh Đông, cách Quảng Ninh 140km, Hải Phòng 70km, Hưng Yên 80km và Ninh Bình 100km. Bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15km/giờ.

Đại diện Cục Khí tượng - thủy văn thông tin: các đài khí tượng và Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đang theo dõi sát và cập nhật liên tục diễn biến từng giờ với cơn bão số 3 (Wipha).

Cầu tàu Vân Đồn - Quan Lạn (tỉnh Quảng Ninh) bị thổi bay mái che. Ảnh: CTV

Từ đêm 21-7 đến sáng nay, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa vừa đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Dự báo đến hết ngày 23-7, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (200-300mm), có nơi trên 500mm; Hà Tĩnh và các khu vực khác ở Bắc bộ mưa 70-150mm, nơi cao nhất có thể trên 250mm.

Lúc 4 giờ 30, ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mưa lớn nhất tập trung từ Ninh Bình đến Nghệ An. Dù tâm bão chưa đổ bộ nhưng đã áp sát vùng biển từ Nam Quảng Ninh đến Ninh Bình và dự kiến sẽ ảnh hưởng trên diện rộng tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ sáng đến trưa nay.

Khu vực tỉnh Ninh Bình mưa to lúc 5 giờ 30 ngày 22-7. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão phân bố không đều giữa các vùng. Một số chuyên gia khí tượng cho biết, tâm bão lệch xuống phía Nam nên rìa phía Nam của bão có mưa to gió mạnh.

Tại Nghệ An, mưa to gió lớn kéo dài suốt đêm. Hưng Yên mưa gió từ nửa đêm. Ninh Bình ghi nhận gió mạnh kèm mưa từ 4 giờ sáng. Trong khi đó, Hải Phòng và một số khu vực khác gần tâm bão lại gần như không có mưa gió, khiến người dân lo ngại do thời tiết “lặng yên đến sợ”.

Khu vực tỉnh Hưng Yên lúc 4 giờ ngày 22-7 mưa và gió rít. Ảnh: CTV

Tại Quảng Yên (Quảng Ninh), gió rít mạnh kèm mất điện. Đảo Cô Tô (nằm ở rìa phía Bắc bão) chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ, mưa gió không đáng kể. Tại Hà Nội, thời tiết khá yên tĩnh, gió nhẹ lúc 3 giờ và gần như không có gió mưa từ 4-5 giờ sáng.

Hà Nội sáng ra vẫn yên ắng, giảm mưa ngừng gió

Cơ quan khí tượng cảnh báo không được chủ quan, do hoàn lưu bão phức tạp, mưa gió có thể quay trở lại bất cứ lúc nào trong ngày. Đặc biệt cần đề phòng gió giật mạnh trong dông, hiệu ứng khuếch đại gió gần các tòa nhà cao tầng và nguy cơ mưa lớn sau bão.

PHÚC HẬU