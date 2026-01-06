Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên

Ông Lê Quang Vịnh, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (giữa) cùng ông Huỳnh Tấn Mẫm, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Thanh Niên (thứ hai từ phải sang)

Phát biểu ôn lại truyền thống, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên nhắc lại thời điểm năm 1985, đúng một thập niên sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nền báo chí cách mạng Việt Nam đang ở thời khắc bản lề, chuẩn bị cho cuộc chuyển mình lịch sử cùng cả dân tộc trong Đổi mới.

Hòa theo nhịp đập của thời đại, ý tưởng về một tờ báo dành cho người trẻ đã được thai nghén cũng chính từ những người trẻ từng một thời hoạt động sôi nổi trong phong trào sinh viên học sinh đô thị miền Nam trước năm 1975. Từ ý tưởng của tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm và những người bạn cùng chí hướng, được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương) và Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch), Báo Thanh Niên chính thức ra đời ngày 3-1-1986.

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ, những nhà báo đầu tiên gây dựng nên tờ tuần tin Thanh Niên khi đó tuổi mới 30, đã thắp ngọn lửa lý tưởng thời thanh xuân để soi sáng cho hành trình tiếp theo của mình. Vượt qua nhiều khó khăn, các thế hệ nối tiếp nhau đã kế thừa sự dấn thân và khát vọng của những người mở đường, góp thanh xuân của mình bồi đắp cho tờ báo ngày càng phát triển.

"Đường đi đôi khi trắc trở gập ghềnh, nhưng sự đoàn kết của tập thể người lao động, ý thức về phẩm giá và tâm niệm về một tờ báo hào hiệp, tử tế, nhân văn, tin cậy đã giúp Thanh Niên vững bước trong hành trình phát triển của đất nước", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đúc kết.

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu ôn lại truyền thống 40 năm

Những dấu ấn mà Thanh Niên để lại trong dòng chảy báo chí Việt Nam, đặc biệt từ Đổi mới, đã được các cấp lãnh đạo, quản lý ghi nhận, được bạn đọc định hình trong tâm trí. Đó là tờ báo hưởng ứng, tích cực ủng hộ đổi mới tư duy quản lý nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với thanh niên, sinh viên và doanh nhân, doanh nghiệp. Là tờ báo quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Là tờ báo tiên phong trong tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp thanh niên, đặc biệt là trí thức, nghệ sĩ, đồng bào sống xa Tổ quốc.

Sau 40 năm định hình thương hiệu, Báo Thanh Niên hiện có độ phủ rộng trên cả nước, là nền tảng quan trọng để tờ báo thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, thông tin, giáo dục, định hướng lý tưởng, lối sống tích cực cho người trẻ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Với hệ sinh thái đa dạng (Thanh Niên nhật báo, Thanh Niên Online, Thanh Niên trên các nền tảng mạng xã hội), Báo Thanh Niên góp phần chuyển tải đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến với hàng triệu đoàn viên thanh niên, người dân ở mọi miền Tổ quốc, kiều bào ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng cờ truyền thống cho Báo Thanh Niên

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên, Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận bằng khen của nhiều bộ, ban, ngành: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Xây dựng, Văn phòng Quốc hội, Hội Nhà báo Việt Nam...

PV