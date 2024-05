Bắt 2 cán bộ Công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Qua điều tra, Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về hành vi "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Ngày 15-5, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam Bùi Vĩnh Hoan (sinh năm 2000, thượng úy, nguyên cán bộ công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Phan Đăng Quyết (sinh năm 2001, trung úy, cán bộ Công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Trước đó, trong quá trình phát hiện, bắt giữ các đối tượng đánh bạc xảy ra vào ngày 28-1-2020 tại ấp 10 (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), mặc dù hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng Hoan và Quyết đã không lập biên bản phạm tội quả tang, không thu giữ tang vật, không lập hồ sơ vụ việc để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

TRUNG DŨNG