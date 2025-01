Bắt 2 đối tượng đưa, nhận hối lộ để làm nhanh thủ tục đất đai

Ngày 23-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) thông tin, đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng N.Q.T (sinh năm 1981, trú xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) về tội “Đưa hối lộ” và P.M.T (sinh năm 1981, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) là nhân viên đo đạc thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành về tội “Nhận hối lộ”.