Bắt 2 đối tượng tổ chức cho người khác ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép

Chiều 19-10, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Luyến (sinh năm 1981, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) và Phạm Chí Dũng (sinh năm 1965, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.