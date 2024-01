Bắt 4 thanh thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn ở Long An

Ngày 17-1, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng”. Các bị can gồm: Trương Ngọc Tỷ (sinh năm 2003, quê Long An); Nguyễn Tấn Thông, (sinh năm 2005, quê Quảng Ngãi); Lê Văn Trí (sinh năm 2002, quê Long An) và Đặng Mai Hoàng Thảo (sinh năm 2002, quê Hậu Giang).