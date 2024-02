Bắt băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng ở quận 7

Công an xác định nhóm Lê Xuân Thạnh cho ít nhất 10 người vay tiền và thu lợi hơn 100 triệu đồng. Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn, nhóm này sẽ gọi điện thoại hoặc đến nhà người vay tiền chửi bới.

Ngày 9-2, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Xuân Thạnh, Đỗ Phương Thảo, Lê Thị Hạnh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo Công an TPHCM, từ tháng 6-2023 đến nay, nhóm Thạnh hoạt động cho vay lãi nặng tại khu vực quận 7, TPHCM. Trong đó, Thạnh là người bỏ tiền vốn và quản lý hoạt động cho vay; Hạnh, Thảo có nhiệm vụ tìm người vay, kiểm tra thông tin chỗ ở của người vay, nhắc nhở trả nợ và đi thu tiền.

Nhóm Thạnh cho vay với hình thức vay tiền góp và vay tiền đứng. Người vay liên hệ với nhóm Thạnh, sau đó gặp trực tiếp các đối tượng trên để cung cấp các giấy tờ gồm: Bản chính hoặc bản photo CMND/CCCD.

Nhóm đối tượng gồm: Thạnh - Thảo - Hạnh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Đồng thời, nhóm này sẽ đi tìm hiểu thông tin của người vay. Nếu đúng, Hạnh, Thảo làm “giấy vay tiền” giao cho Thạnh giữ. Số tiền cho vay từ 3 đến 20 triệu đồng.

Khách vay tiền trả góp, lãi suất được tính 20%/24 ngày, phí làm hồ sơ từ 300.000 - 500.000 đồng tùy số tiền vay. Khách vay tiền đứng, lãi suất được tính là 1,5 %/ngày, người vay phải đóng tiền lãi theo ngày, khi nào trả xong tiền vay gốc thì không đóng lãi nữa và xem như khoản vay đã tất toán.

Tối mỗi ngày, người vay phải đến nhà Thạnh để đóng tiền hay chuyển khoản hoặc nhóm sẽ tới thu tiền. Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn, nhóm này sẽ gọi điện thoại hoặc đến nhà người vay tiền chửi bới.

Qua xác minh, công an xác định nhóm Thạnh cho ít nhất 10 người vay tiền thu lợi hơn 100 triệu đồng. Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm Thạnh tới Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) cung cấp thông tin, hỗ trợ việc điều tra.

CHÍ THẠCH