Bắt chủ, quản lý, “má mì” nhà hàng có 120 tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm

Liên quan đến vụ “Triệt phá tụ điểm mại dâm cho người nước ngoài ở trung tâm thành phố” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Jihyoung, Kim Ji Hoon, Kang MinCheol, Nguyễn Kim Diễm (madam Yến) về tội “Môi giới mại dâm”.

Công an thi hành các quyết định với nhóm bị can

Trước đó, trinh sát công an phát hiện nhà hàng G&G đường Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Công an xác định nhà hàng này do Hào, Yu Sungho, Thúy làm chủ và trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động tại cơ sở.

Cơ sở có 30 phòng karaoke hoạt động không phép và chỉ nhận khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc. Với việc hứa trả tiền lương và hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và người Việt Nam về làm việc. Nhà hàng có 8 quản lý người Hàn Quốc, 3 "má mì" người Việt Nam cùng hơn 120 tiếp viên nữ, hoạt động từ tháng 5-2024 đến nay.

Một số tang vật thu giữ ở nhà hàng G&G

Để lôi kéo khách, chủ nhà hàng tổ chức quay, đăng tải nhiều clip quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Địa điểm bán dâm là các khách sạn, chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi và có xe sang đưa đón với giá 2,5-4 triệu đồng.

Công an đưa nhân viên nhà hàng về trụ sở làm việc

Ngày 12-7, công an ập vào kiểm tra, phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến việc quản lý nhà hàng điều 4 tiếp viên nữ đi bán dâm tại chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức và quận Bình Thạnh. Các tổ công tác kiểm tra các địa điểm trên, đưa những người mua bán dâm về trụ sở lấy lời khai.

Chủ, quản lý, "má mì" của nhà hàng tại cơ quan công an

Tại công an, Hào cùng Yu Sungho, Thúy khai, nhằm tăng doanh thu cho nhà hàng, nhóm này chỉ đạo cấp dưới cho phép tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm cho người nước ngoài khi có yêu cầu. Để né tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, khách khi đến đây phải được cơ sở kiểm tra hộ chiếu.

Nếu là khách nước ngoài hoặc có người quen bảo lãnh mới được vào trong. Nếu phát hiện người Việt Nam đứng trước nhà hàng, cơ sở sẽ cho bảo vệ xua đuổi và thay đổi địa điểm bán dâm. Với thủ đoạn này, nhà hàng thu lời khoảng 10 tỷ đồng trong 2 tháng.

