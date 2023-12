Bắt Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bùi Văn Lích về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Ông Bùi Văn Lích. Ảnh: công an cung cấp

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện việc kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2021 có nhiều sai phạm. Trong đó, với vai trò là Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn, ông Bùi Văn Lích đã chỉ đạo Đinh Thanh Bình, chuyên viên kiêm thủ quỹ, nộp không đầy đủ tiền phí xe ra, vào bến xe khách huyện Lạc Sơn vào Kho bạc Nhà nước, chi tiêu không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.



Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG