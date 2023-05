Bắt đối tượng cho vay lãi nặng 304%/năm

Ngày 28-5, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Xuân Tuấn (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Thái Nguyên) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, chiều 6-5, trinh sát Công an quận Tân Bình phát hiện Tuấn đang đi xe máy ở các tuyến đường phường 10 có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong điện thoại của Tuấn có nhiều tin nhắn liên quan việc cho vay lãi nặng. Làm việc, Tuấn thừa nhận là đang đi thu tiền góp.

Tuấn khai cùng Vũ Tùng Lâm (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Lào Cai), Vũ Đình Hùng (sinh năm 1995, ngụ TP Hải Phòng) cùng làm nghề cho vay tiền. Cả 3 cùng sống ở đường Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Qua truy xét, công an đưa Kiều Quốc Mạnh (sinh năm 2001, ngụ TP Hà Nội), Đặng Mạnh Thắng (sinh năm 1995, ngụ TP Hải Phòng) và Lâm về làm việc.

Công an xác định, đầu năm 2023 Tuấn vào TPHCM và được Nguyễn Đắc Hiếu (sinh năm 1982, ngụ TP Hải Phòng) thuê 8 triệu đồng/tháng. Tuấn có nhiệm vụ đi tìm khách cho vay và lấy lãi. Mỗi ngày, Tuấn đi dán giấy quảng cáo cho vay tiền ở các tường, trụ điện ở quận Tân Bình, quận Bình Tân và quận 6.

Khách vay sẽ điện thoại, Hiếu cho Tuấn đến xác minh và cho vay tiền. Hiếu còn thuê thêm Lâm, Hùng để phụ giúp công việc cho vay và trả lương 8 triệu đồng/tháng/người.

Công an xác định, nhóm này cho 23 khách vay với số tiền gần 500 triệu đồng, thu lợi gần hơn 104 triệu đồng. Công an xác định nhóm cho vay với lãi suất hơn 304%/năm. Hiện Hiếu, Hùng đã bỏ trốn nên công an đang truy bắt.