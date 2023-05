Phát tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi lên gần 700%/năm

Từ tờ rơi quảng cáo về hoạt động “tín dụng đen”, công an đã lần theo dấu vết, bắt 5 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến gần 700%/năm.

Ngày 6-5, Công an TPHCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang tập trung truy xét từ thông tin trên các tờ rơi quảng cáo về hoạt động “tín dụng đen”. Qua đó, Công an TPHCM sẽ xử lý nghiêm các đối tượng cho vay nặng lãi.

Đến nay, công an đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh, Mạc Bửu Đức và Nguyễn Quang Tỉnh.

Nhóm này khai từ TP Hà Nội vào TPHCM thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ 240% đến 695%/năm. Qua khám xét, công an thu giữ hơn 170kg tờ rơi, 35kg carvisit quảng cáo trái quy định.

Cũng trong ngày 6-5, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện và TP Thủ Đức đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Buổi ra quân có sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh… Đặc biệt là hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Sau lễ ra quân, các đơn vị đã bóc gỡ, xóa các quảng cáo trái phép.

Sau đó, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện, quận giao chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội quản lý, giám sát không để các đối tượng tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định.