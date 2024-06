Bắt đối tượng điều khiển xe mô tô gây tai nạn chết người

Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Điều (sinh năm 1958, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.