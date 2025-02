Bắt đối tượng dùng súng đột nhập nhà phó chủ tịch HĐND tỉnh, hé lộ manh mối vụ cướp 5 năm trước

Ngày 13-2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành đang thực hiện khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1978, ngụ ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Đỗ Tuấn Anh nguyên là Trưởng Công an xã Lộc Thái và hiện giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 ngày 12-2, Công an thị xã Chơn Thành nhận được tin cấp báo của ông Nguyễn Tấn Hải (sinh năm 1978, ngụ tổ 2, khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành), hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, về việc có 1 đối tượng đang trong nhà và khống chế chị P.T.T.T. (sinh năm 1996, ngụ cùng tổ, là người giúp việc nhà cho ông Hải).

Đối tượng Đỗ Tuấn Anh và tang vật bị thu giữ

Ngay sau đó, Công an thị xã Chơn Thành phối hợp với công an các phường bố trí lực lượng phối hợp xử lý. Khi đến hiện trường, lực lượng công an phát hiện đối tượng Đỗ Tuấn Anh đang lẩn trốn trong nhà ông Hải nên vây ráp.

Khi thấy công an, Đỗ Tuấn Anh đã dùng súng và dao khống chế chị T., đồng thời uy hiếp lực lượng truy bắt rồi nhanh chóng lên xe mô tô của đối tượng để sẵn bên hông nhà tẩu thoát. Lực lượng công an đã truy đuổi và bắt được đối tượng tại đoạn đường Phạm Hồng Thái thuộc khu phố 9, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành.

Qua đấu tranh, đối tượng khai đột nhập vào nhà ông Hải với ý định cướp tài sản.

Công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 súng ổ xoay (kiểu dáng Rulo), 7 viên đạn (5 viên gắn trong súng và 2 viên trong giỏ), 1 bình xịt hơi cay, 3 khóa số 8, 1 súng bắn điện, 1 con dao, 1 đoạn dây dù và 1 cuộn băng keo.

Điều tra nhanh, công an nhận thấy phương thức, thủ đoạn và các dụng cụ, phương tiện giống với vụ cướp 5 năm trước ở địa phương. Do đó, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.

Sau nhiều giờ thẩm vấn, lấy lời khai, Đỗ Tuấn Anh đã khai nhận mình là người mang súng đột nhập bà Trần Thị Ánh Tuyết (nguyên Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, đã về hưu) cướp tài sản cách nay 5 năm.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa ngày 25-12-2019, một người lạ mang súng đột nhập nhà bà Trần Thị Ánh Tuyết trên đường Hồ Xuân Hương (phường Tân Phú, TP Đồng Xoài), trói bà Tuyết và lấy đi gần 30 triệu đồng rồi tẩu thoát. Suốt 5 năm qua, lực lượng công an đã tích cực điều tra nhưng không có kết quả.

BÙI LIÊM