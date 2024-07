Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi dẫn đến có thai

Ngày 19-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (sinh năm 1994, trú xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.