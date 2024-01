Bắt đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để “bảo kê” xe tải

Chiều 8-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ Nguyễn Kim Tiến, Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Kim Tiến, kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát (thị xã Thái Hòa) để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí để ‘bảo kê’ xe tải.